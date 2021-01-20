百德國際配股籌2億元還債

配售價及認購價各自分別設定為每股配售股份及認購股份0.2元，較聯交所所報之收市價每股股份0.204港元折讓約1.96%。

配售事項及認購事項之所得款項淨額將約為1.98億元，預期將全數用作償還債券及其應計利息。

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