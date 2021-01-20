百德國際配股籌2億元還債
2021年01月20日 22:51
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百德國際(02668)公布，配售代理已有條件同意按盡力基準促使承配人認購最多7.2億股新股份，配售股份相當於公司經配發及發行配售股份及認購股份擴大後之已發行股本18.46%。另外，公司向主要股東配發及發行2.8億股新股份，認購股份相當於公司經配發及發行配售股份及認購股份擴大後之已發行股本約7.18%。
配售價及認購價各自分別設定為每股配售股份及認購股份0.2元，較聯交所所報之收市價每股股份0.204港元折讓約1.96%。
配售事項及認購事項之所得款項淨額將約為1.98億元，預期將全數用作償還債券及其應計利息。
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