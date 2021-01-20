【產經評論】務實美官也強硬　對華經貿難歡顏

好不容易，拜登終於接下美國江山，其屬意的管治班子近日公開統一口徑，對中國展示強硬態度，尤其是向來作風平和的準財長耶倫也如此，令人印象深刻。說到底，美國經濟長期積弱，相信拜登政府亦難有魔法棒可在短期內起死回生，只有繼續沿用特朗普的「攘外為先」路線，來加強凝聚力量，保住世界霸主地位。這意味中美博弈不會因白宮易主而終結！

耶倫作為聯儲局前主席，是一位經驗豐富的經濟學家和財金官員，作風務實，市場都期待這位新財長帶領美國走出大蕭條困局。可愈是在行的經濟學家，應愈明白美國經濟本來就長期積弱，再加上一場世紀疫情，「二仔底」的爛局實不好應付，更何況去年聯儲局已祭出無限量放水及零息路線，救市的板斧所餘不多，愈顯技窮。

難怪耶倫人未上場，就立即大展激進作風，近日講話對內強調要繼續開大水喉刺激經濟，更預告待經濟穩定便會研究向富人開刀加稅；對外則強調要使用全套工具解決中國一系列對美國的不公平政策，更明言中國是美國的最重要競爭對手，須與盟國合作應付挑戰云云，一副戰鬥格上身！

也許，以前當聯儲局主席，只主管貨幣政策；如今要當上財長之位，除了要管理好政府財政，更要考慮到國家的長遠競爭力。美國經濟刻下病入膏肓，她接下的是一個燙手山芋，故未上任即不忘發表「中國敵人論」，主張美國人槍頭要繼續對外，實不意外。

值得注意的是，耶倫公開表示，絕對不會透過弱美元以獲取任何競爭優勢，意味其不主張奉行特朗普政策。事實上，美國債務如山，當疫情過後經濟復常，必得正視天量債務的問題，否則美元貶值之勢難改，繼續透支美元信用，只怕最終會換來違約危機。故有心理準備，這位女掌櫃上任後，繼續放水救市只是短線迫不得已的權宜之策，其口風還是會誘導美元趨向穩定，並加強對中國的金融制裁，故人民幣國際化絕非坦途。

特朗普的4年任期虛耗了美國老本，龐大的聯邦財政赤字、嚴重的貧富懸殊、失信於國際盟友、激起關係猜疑，皆令美國新政府內外施政如履薄冰。故此，保持反華旗幟成為美國重建內、外勢力，強化世界經濟領導角色，鞏固霸主地位的重要戰略。中國不應對拜登主政下的雙方關係存有任何幻想，得把握美國經濟仍深受疫情衝擊的時間，加快推行各項改革，提升競爭力，並加強地區合作戰略，以應付來自美國的威脅！

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