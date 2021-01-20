全球抗疫抗到愁　復甦添憂

疫情肆虐已逾一年，絲毫沒有緩和迹象，對於全球經濟而言絕非佳兆，皆因各地民眾開始顯現「抗疫疲勞」，後果是「鬱悶」，除了令煙酒銷量大增外，也阻礙了就業動力，為未來埋下社會危機伏線！

【世界：逾千萬人放棄求職 年輕族佔多數】

隨着疫情持續，從日本到美國已有上千萬名失業者放棄求職，特別是年輕人。媒體在分析日本、美國、英國等10個國家的勞動力數據後，發現去年第三季整體勞動市場人口較一年前減少660萬人，其中又以年輕人及曾從事兼職工作的勞工佔多數。

更糟糕的是，這群放棄求職的年輕人，可能也失去了學習新工作技能的機會，使未來職場展望日益暗淡。

疫情在去年第四季復燃，迫使部分國家再推封鎖令，提高勞工找工作的難度。若把放棄找工作者也納入失業人口，美國去年12月實際失業率為9.8%，較官方數字高3.1個百分點。官方的勞動數據統計都只把想找工作、並且正在求職者列為失業人口，未納入放棄求職者。

日本放棄找工作的勞工也增加，日本總合研究所（JRI）估計，2018至2019年期間，失業且下個月不想求職的人，佔總勞動人口的比率僅約1.1%，去年下半年升至1.3%。

在去年4月，美國失業率從疫情前約3%勁升至14.8%高峰，日本的失業人數也高企。媒體在分析美國、英國、加拿大、法國、意大利、西班牙、南韓、南非、泰國及日本等國數據後，發現去年第二季整體勞動人口減少1,535萬人，至4.39億人，為2014年1月以來最大減幅。

當中，年輕人與學歷不高者首當其衝。美國去年4至9月的就業人口較一年前減少9.9%，但24歲以下的就業人口驟減19.1%，高中學歷以下者減少16.8%，兼職人員下滑15.2%。在日本，去年第三季年收入100萬日圓（約7.4萬港元）的勞工，較一年前減少109萬人。

【南韓：家庭煙酒消費創新高】

南韓央行近期發表數據顯示，由於疫情肆虐及變得常態化、社交距離限制措施讓民眾感到心理疲勞，煙酒消費量隨之而增加，去年南韓家庭相關消費支出達到史上新高。

去年第一及第二季的南韓家庭煙酒消費支出，分別高達4.15萬億韓圜（約296億港元）和4.1761萬億韓圜（約297億港元）；去年第三季的煙酒消費支出更高達4.29萬億韓圜（約306億港元），按年增長6.2%，並創下自2016年第二季以來的最大增幅。

此外，南韓統計廳去年發布第三季家庭消費情況調查結果，全國除單人戶以外的家庭月均煙酒支出4.29萬韓圜（約306億港元），創2003年有統計以來最高。

另方面，疫情對文化休閒領域消費造成衝擊，南韓家庭去年第三季在娛樂、運動和文化領域的消費支出僅12.39萬億韓圜（約883億港元），按年大減24.1%，減幅創歷史新高。

【日本：去年餐飲店破產 歷來最多】

疫情嚴峻，許多人選擇在家「舉杯解愁」，不敢去居酒屋，即酒館，使去年日本有842家餐飲店宣布破產，當中以拉麵店、烤肉店及居酒屋最多。

根據東京商工調查公司統計，2020年日本負債額在1,000萬日圓（約74萬港元）以上的餐廳破產數目較2019年上升5.3%，總數達到842家，創歷年新高，比2011年日本「三一一」大地震的800家還多。

以破產產業類別來看，拉麵店和烤肉店等專門料理店最多，達201家；其次是居酒屋，有174家破產，全部刷新紀錄。

去年1都3縣（東京、埼玉、千葉、神奈川）的破產餐飲店為212家，增加3.9%，隨着日本政府近期對上述地區宣布進入緊急狀態，要求餐飲店營業時間縮短至晚上8點結束，破產和停業的餐飲店數量可能持續攀升。

就此，經濟學家預測，日本個人消費將劇減，讓該國今年1至3月的經濟恐將重回負增長狀態。

事實上，回看去年4月日本宣布進入緊急狀態，結果4至6月經濟按年大幅萎縮27.8%，創有紀錄以來最大。

【美國：逾四成亞非裔失業者至少停工半年】

美國目前有大量打工仔已失業至少6個月，失業率在去年12月也保持在6.7%，為去年4月以來首次沒有下降。

美國霍華德大學（Howard University）經濟學教授William Spriggs稱，美國目前的失業狀況已很難讓失業者重新進入勞動市場，長期失業者「陷入困境，開始面臨就業歧視，僱主會認為失業者是損壞的商品」。

據美國勞工部數據，當地目前的長期失業者中，有超過半數來自休閒和酒店業，以及教育、衞生服務、批發和零售貿易領域。政府數據還顯示，在失業的非裔人和亞裔美國人中，有超過40%的人至少失業半年，而在白人和拉美裔中，此比例接近三分之一。女性長期失業的可能性也略高於男性，尤其在25至44歲之間。

另據美國政府數據，截至去年12月19日當周，約有840萬人領取了美國疫情緊急失業補償計劃下的失業金。由於就業形勢嚴峻，故拜登政府急需再向民眾派發現金。

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