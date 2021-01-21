南韓去年汽車掛牌總數增加近3%　電動車突破80萬輛

南韓政府數據顯示，2020年汽車掛牌總數按年增長近3%，電動車掛牌數則超越80萬輛大關。

外媒報道，南韓國土交通部資料顯示，截至2020年底，汽車掛牌總數為約2,436萬輛，按年增加2.9%。這代表南韓這個亞洲第四大經濟體，每2.13人擁有一輛車。

南韓從2015年以來，汽車掛牌數的增幅一路縮減，直到去年才再度回溫。包括油電車、插電式油電車、純電動車在內的車款，去年掛牌總數超過82萬輛，佔南韓汽車總量3.4%，高於一年前的2.5%。

南韓國產車佔汽車總數89%，其餘為進口車。2020年南韓進口車數量比2019年多0.8個百分點。

政府數據並顯示，去年二手車交易量約387萬輛，比一年前高7.2%。

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