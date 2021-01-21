拜登宣誓就任總統　美股3大指數齊創新高

拜登宣誓就任美國總統，投資者入市態度持續樂觀，美股3大指數周三(20日)齊創收市新高。道指收報31,188點，升257點或0.83%；標指收報3,851點，升52點或1.39%；納指收報13,457點，升260點或1.97%。

據FactSet統計顯示，自去年11月3日大選日至周二(19日)為止，標指於11周期間累漲12.76%，僅次於前總統胡佛1928年11月6日至就職當日的13.3%升幅。

拜登政府除了計劃推出1.9萬億美元的刺激方案之外，根據上周末白宮辦公廳主任Ron Klain的備忘錄，拜登在上任後幾個小時內，將立即簽署15項行政命令，其中包括簽署美國重返巴黎協議、停止邊境牆建設、應對新冠病毒措施、種種平權等。

拜登政府上台就簽署15項行政令的首批行動有望提振市場情緒，令投資者情緒更加樂觀。

個股方面，網絡電視Netflix去年底用戶數目首次突破2億大關，加上最令投資者憂慮的財務狀況顯著改善，刺激股價創新高，收報586.34美元，升16.85%。其他大班科技股做好，Facebook收漲2.44%；蘋果公司和亞馬遜全日分別升3.29%和4.57%。

全球最大消費品生產商寶潔(P&G)截至去年12月底第2季每股賺1.64美元，按年增長15.5%，高過預期1.51美元，惟股價收跌1.28%。

受惠財富管理及市場交易活動增長，投行摩根士丹利去年第四季多賺51%至33.9億美元，遠好過預期，摩根士丹利股價收市跌0.24%。

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