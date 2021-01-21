歷史學家︰論抗華　拜登隨時危險過特朗普！

徐國琦直言，中美科技戰不會因為白宮換人而偃旗息鼓，因為與中國對抗和脫鈎、把中國當成蘇聯已經是成美國朝野和社會的共識。他認為，政治經驗豐富的拜登拜登為人正經且富同情心，處事尋求共識和共贏，跟特朗普相反善於結交朋友，理應是當下中美關係以至國際社會所需要的人。但正是這點，他對於中國可能比特朗普更加危險，因為他能夠與全球盟友建立制度一共封殺中國，而且以他年事已高，應該只能做一屆，預示他沒有連任壓力，志在留名青史。

撇除冷期初期，徐國琦認為，中美關係自晚清以來一直非常好，兩國經貿及科技交流密切，對中國發展影響巨大，「非常精彩、可歌可泣」，就如清廷派遺留美幼童中，就有負責首條中國自建鐵路京張鐵路的「中國鐵道之父」詹天佑(1852-1919)，直到現在中國科學界不少領軍人物都曾留學美國。

不僅如此，二戰後期時任美國總統小羅斯福(1882-1945)，更力排眾議讓中國與英國、美國、蘇聯以「四強」之姿擔任「世界警察」，而1990年代初蘇聯剛解體而美國完全成為獨強的時候，華府也沒有借勢向中國開刀，反而是積極讓中國融入全球體系，可見親華才是美國長期主調。況且單從經濟而言，中國經濟和政局要是動盪，對美國也沒好處。直到2008年北京奧運，小布殊還親自開幕儀式，不但是首位出席海外奧運開幕的總統，而且還逗留了幾天。

然而，中美走向脫鈎，正正就是始於拜登「舊老闆」奧巴馬2009年上台。他指，那時美國政界已經開始思考怎樣應付中國崛起，開始察覺無法改變中國、讓中國崛起成本愈來愈大，而《跨太平洋戰略經濟夥伴關係協定》（TPP），就是奧巴馬和拜登政府透過經貿關係綁住多國圍堵中國的手段。現在拜登終於入主白宮，其政策較易預判卻更連貫，可以透過建立制度聯合全球對付中國、打人權牌，屆時「北京不好對付」。兩國於經貿和科技領域上的對抗可能只是短期行為，但要是不解決，一如美國和前蘇聯那樣你死我活，「中國可能很麻煩」，始終在科技方面，中國還有很長的路要走，這是為甚麼美國能夠封殺華為而中國卻近乎沒有還擊之力。

徐國埼直言，中美兩國要是對抗激化無法自拔就會很危險，「一戰就是歐洲大國完全沒有意識到戰事的漫長和殘酷」，而問題的源頭，在於雙方對對方的認知都出了問題，而「牌在中國人手裏」，「1972年的美國總統尼克遜(1913-1994)也反共，可是為甚麼兩國關係能夠破冰？」。

他認為，兩國之所以走向對抗，始於中國誤以為美國衰落，可是現在的美國不但沒有衰落，反而是黃金時期，「大家不要把毛病當死症」。中美貿易戰和科技戰只是反映美國對中國有危機意識，但就算中國成了全球最大經濟體，人均收入依然遠低於美國，而且美國政治穩定，作為一個移民國家，更加沒有人口老化問題，現在所謂美元信用危機和種族衝突，以前也不是沒有發生過，1971年美元與黃金脫鈎後，迄今美元還是全球金融體系的首席貨幣，而1968年美國民權運動及反越戰，舉國大學都在示威，「那時候美國比今天好嗎？」

他續指，對比美國在科研潮流一枝獨秀且幾乎盡收全球人才，中國科技還有很長的路要走。況且蘇聯1957年成功發射首枚人造衞星「史普尼克1號」（現在俄羅斯研發的新冠肺炎疫苗剛好叫「史普尼克5號」）、1961年發射「東方1號」讓俄羅斯人加加林(1934-1968)成為史上首位進入外太空的人，「那時美國真的害怕」，可是1969年美國就讓岩士唐(1930-2012)創下人類首次登陸月球的創舉，「可見他們也能集中力量辦大事」。

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