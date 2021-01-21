歷史學家︰論抗華 拜登隨時危險過特朗普！
2021年01月21日 07:00
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香港大學歷史系教授徐國琦(受訪者提供)
新冠肺炎疫情於美國失控及香港問題令美國政府對中國抱持強烈敵意，這從美國商務部1個月前將中芯國際(00981)列入實體清單時狠批中國推動「軍民融合」的「檄文級」新聞稿可以看得出來。專研中美關係的香港大學歷史系教授徐國琦接受《東網》訪問時表示，中美兩國走向脫鈎其實始於美國總統拜登2009年上任副總統時，不過是剛下台的特朗普比較「神經刀」、喜歡「單打獨鬥」、往往「殺敵一千自傷八百」而已，以拜登善於團結，若對抗中國，可能比特朗普更加危險！
徐國琦直言，中美科技戰不會因為白宮換人而偃旗息鼓，因為與中國對抗和脫鈎、把中國當成蘇聯已經是成美國朝野和社會的共識。他認為，政治經驗豐富的拜登拜登為人正經且富同情心，處事尋求共識和共贏，跟特朗普相反善於結交朋友，理應是當下中美關係以至國際社會所需要的人。但正是這點，他對於中國可能比特朗普更加危險，因為他能夠與全球盟友建立制度一共封殺中國，而且以他年事已高，應該只能做一屆，預示他沒有連任壓力，志在留名青史。
撇除冷期初期，徐國琦認為，中美關係自晚清以來一直非常好，兩國經貿及科技交流密切，對中國發展影響巨大，「非常精彩、可歌可泣」，就如清廷派遺留美幼童中，就有負責首條中國自建鐵路京張鐵路的「中國鐵道之父」詹天佑(1852-1919)，直到現在中國科學界不少領軍人物都曾留學美國。
不僅如此，二戰後期時任美國總統小羅斯福(1882-1945)，更力排眾議讓中國與英國、美國、蘇聯以「四強」之姿擔任「世界警察」，而1990年代初蘇聯剛解體而美國完全成為獨強的時候，華府也沒有借勢向中國開刀，反而是積極讓中國融入全球體系，可見親華才是美國長期主調。況且單從經濟而言，中國經濟和政局要是動盪，對美國也沒好處。直到2008年北京奧運，小布殊還親自開幕儀式，不但是首位出席海外奧運開幕的總統，而且還逗留了幾天。
然而，中美走向脫鈎，正正就是始於拜登「舊老闆」奧巴馬2009年上台。他指，那時美國政界已經開始思考怎樣應付中國崛起，開始察覺無法改變中國、讓中國崛起成本愈來愈大，而《跨太平洋戰略經濟夥伴關係協定》（TPP），就是奧巴馬和拜登政府透過經貿關係綁住多國圍堵中國的手段。現在拜登終於入主白宮，其政策較易預判卻更連貫，可以透過建立制度聯合全球對付中國、打人權牌，屆時「北京不好對付」。兩國於經貿和科技領域上的對抗可能只是短期行為，但要是不解決，一如美國和前蘇聯那樣你死我活，「中國可能很麻煩」，始終在科技方面，中國還有很長的路要走，這是為甚麼美國能夠封殺華為而中國卻近乎沒有還擊之力。
徐國埼直言，中美兩國要是對抗激化無法自拔就會很危險，「一戰就是歐洲大國完全沒有意識到戰事的漫長和殘酷」，而問題的源頭，在於雙方對對方的認知都出了問題，而「牌在中國人手裏」，「1972年的美國總統尼克遜(1913-1994)也反共，可是為甚麼兩國關係能夠破冰？」。
他認為，兩國之所以走向對抗，始於中國誤以為美國衰落，可是現在的美國不但沒有衰落，反而是黃金時期，「大家不要把毛病當死症」。中美貿易戰和科技戰只是反映美國對中國有危機意識，但就算中國成了全球最大經濟體，人均收入依然遠低於美國，而且美國政治穩定，作為一個移民國家，更加沒有人口老化問題，現在所謂美元信用危機和種族衝突，以前也不是沒有發生過，1971年美元與黃金脫鈎後，迄今美元還是全球金融體系的首席貨幣，而1968年美國民權運動及反越戰，舉國大學都在示威，「那時候美國比今天好嗎？」
他續指，對比美國在科研潮流一枝獨秀且幾乎盡收全球人才，中國科技還有很長的路要走。況且蘇聯1957年成功發射首枚人造衞星「史普尼克1號」（現在俄羅斯研發的新冠肺炎疫苗剛好叫「史普尼克5號」）、1961年發射「東方1號」讓俄羅斯人加加林(1934-1968)成為史上首位進入外太空的人，「那時美國真的害怕」，可是1969年美國就讓岩士唐(1930-2012)創下人類首次登陸月球的創舉，「可見他們也能集中力量辦大事」。
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