彭偉新：瑞聲科技受惠5G浪潮

恒指持續向好下，恒指已差不多升抵30,000點水平，雖然短期內未必即時升破，但整體上升的形態仍然未變下。港股或在短期內可以升返2019年4月時高位30,280點水平，尤其是恒指在一般的情況下作出突破後，都必須要經多次的整固後才能確認，尤其是恒指自去年12月23日低位反彈上來，已累積了超過3,700點的升幅，所以指數出現整固又甚至回調，亦是很正常的走勢。

料恒指仍然可以繼續上升，並逐步試30,280點的高位，若果恒指在升抵該水平後見頂回調，但未有跌穿29,174點的支持的話，可以當恒指已經出現後抽以確認突破2020年1月的高位29,174點。到時，恒指可以作進一步的上升，並以去年由1月開始形成的整個跌浪總跌幅的1.618倍作為整個升浪的浪頂位置，即可能會以升破2018年歷史高位33,484點結束整個升浪。

市場預期，5G網絡將會在今年進入所謂的「快車道」，對於手機需求會迎來另一個高增長的年代，雖然華為的供貨批文被特朗普總統取消，但相信新一任美國總統上場後，不會再進一步的對中資企業作出針對的行為。對於手機設備股的利淡影響隨着股價已經作出回調後，已反映出當中的利淡因素。

股價於去年由3月低位35.65元反彈上去年8月高位63.95元後見頂回落，股兵反覆回吐至低位41元水平後，分別於去年9月、10月及12月三次跌返該水平後未有進一步的失守該水平，反映股價在41元水平已見支持。若果以去年8月高位63.95元跌至41元總跌幅的61.8%作為反彈目標的話，股價阻力位為55元，投資者可以在47.5元買入，若果股價向下跌穿100天線44元，亦宜先行沽出。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

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