C-LINK SQ控股股東售1.2億股　套現1.78億元

C-Link SQ( 01463 )公布，控股股東Flash Dragon Company Limited及Jupiter Rain Company Limited各自於上周五(15日)出售6,000萬股公司股份，平均代價為每股1.4895港元。據此，兩名控股股東於場外出售合共1.2億股公司股份，佔已發行股本15%，總代價為1.7874億元。

Flash Dragon由董事會主席兼執行董事Ling Sheng Hwang持有100%權益，而Jupiter Rain由執行董事Ling Sheng Chung持有100%權益。交易完成後，兩人合共持有公司股權由75%降至60%。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020