陳蓓敏：港股氣氛熾熱　惟需審慎

一月危城下，拜登終於登上總統寶座，成為史上第46屆總統。一眾熟口熟面的官員又再在傳媒上曝光。先有未來財長耶倫，其「美元」言論，使部分做淡倉者不敢放膽做淡，美元反彈，重返90水平上。面對內外政策問題，拜登如何善後，非短線能窺見。數以萬計南美難民已徒步北上美國尋求庇護。

周二，亞太區股市普遍做好，除卻中國，上證和深證指數分別跌0.83%和1.73%，周三則反彈，上、深兩指數升0.46%和1.46%，呈日升日跌狀態，走勢樂觀。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082。)(客戶持有阿里巴巴、騰訊)

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