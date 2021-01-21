最新進展！3大中資電訊股去信紐交所要求覆議退市決定

據紐約證交所上市公司手冊，覆議將獲安排在提出覆議要求之日起至少25個工作日後舉行。2公司已要求該委員會推翻該決定，及在覆議該決定前暫緩暫停美國預託證券之買賣。投資者務必注意，公司不保證推翻紐約證交所決定的覆議要求或在覆議該決定前暫緩暫停美國預託證券之買賣的要求一定能成功。

上述3間公司均指，自上市以來，一直嚴格遵守各項法律法規、市場規則及上市地的監管要求，依法合規運營；將繼續密切關注相關事項的進展，並尋求專業意見和保留一切權利，以保護公司的合法權益。

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