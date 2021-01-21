比亞迪股份折讓配售H股 最多跌逾3%
2021年01月21日 07:42
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比亞迪股份(01211)公布，計劃配售1.33億股新H股，配售價為每股225港元，較前收市價折讓7.8%，集資淨額298.01億元，擬用作集團補充營運資金、償還帶息債務、研發投入，以及一般企業用途。
是次配售股份佔發行後經擴大已發行股份總數的約4.65%。另公司已就配發及發行配售股份接獲中國證監會批准。
該股股價最多跌逾3%，低見236元，最新仍跌1.5%至240.4元；暫時成交逾48億元。
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