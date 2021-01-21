先聲藥業：注射用trilaciclib藥物獲准內地臨床試驗

Trilaciclib是一種first-in-class的研究性療法，旨在保護化療期間的骨髓和免疫系統功能及提升治療效果。

美國食品藥品監督管理局(FDA)於2020年8月接受了公司的合作夥伴G1

Therapeutics, INC.的trilaciclib用於接受化療的小細胞肺癌患者的新藥申請(「NDA」)，並已批准通過處方藥使用者付費法案於2021年2月15日前進行優先審查，預期FDA在該日之前宣布其對NDA的決定。

基於臨床試驗數據，trilaciclib被FDA授予突破性療法稱號。

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