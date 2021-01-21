先聲藥業：注射用trilaciclib藥物獲准內地臨床試驗
2021年01月21日 07:45
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先聲藥業(02096)公布，與G1 Therapeutics,INC.合作的創新藥注射用trilaciclib於2021年1月18日獲得中國國家藥品監督管理局藥品評審中心核准簽發的藥物臨床試驗批准通知書，擬用於小細胞肺癌患者因化療引起的骨髓抑制。
Trilaciclib是一種first-in-class的研究性療法，旨在保護化療期間的骨髓和免疫系統功能及提升治療效果。
美國食品藥品監督管理局(FDA)於2020年8月接受了公司的合作夥伴G1
Therapeutics, INC.的trilaciclib用於接受化療的小細胞肺癌患者的新藥申請(「NDA」)，並已批准通過處方藥使用者付費法案於2021年2月15日前進行優先審查，預期FDA在該日之前宣布其對NDA的決定。
基於臨床試驗數據，trilaciclib被FDA授予突破性療法稱號。
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