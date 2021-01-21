公司指出，上述虧損主因包括：1)對環保關注日漸增加、資訊數碼化日益普及加上網絡營銷、社交媒體及全球化之興起，導致印刷服務客戶之訂單減少；2)因新型冠狀病毒疫情於2020年爆發，導致不利經濟環境，以及極端市場及營運狀況出現，故收益減少；3)由於去年4月廠房搬遷，因此產生額外行政及其他營運開支；4)自去年8月起，新收購電動車充電解決方案及系統服務業務所產生之額外成本；及5)於報告日期，集團資產之預期減值虧損。

除集團管理層需更多時間及資料落實集團資產之減值虧損外，預期截至去年12月底止9個月將錄得虧損淨額不超過2,200萬元。

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