美國政局底定　全球股市喜迎大時代來臨？

自去年11月美國大選以來，政局陷入紛亂，最終更演變成國會大樓暴亂事件，特朗普就在這個亂局下黯然卸任總統職位；拜登一波三折，總算安坐上總統寶座，入主白宮。大家一直擔憂的美國內戰、中美熱戰，並未有出現，真的一額汗！

美國政局底定，但經濟爛攤子並不容易收拾，這是客觀事實，尤其是如今疫情尚未受控，這實非財政政策和貨幣政策落重藥就可以解決得到。是故，美國新一屆政府首要處理防疫事宜，藉資本市場蓬勃發展來盡量維持經濟和消費景氣的手法，好大機會要繼續沿用，這是利好美股甚至全球股市的其中一個重要理由。

其次係，外交既非新一屆美國政府首要處理的事宜，那中美關係雖然是美國的國家大事，但相信都會暫時放輕，有關對中企的制裁行動，有望停一停；新一輪中美貿易談判之期，相信亦不會在首季有進展。中美關係保持現況不再惡化，已是支持全球經濟和資本市場景氣穩定的一大利好因素。

此外，若然美國新一屆政府首季在防疫上取得進展，其他各地亦在疫苗陸續接種下控制疫情，則全球經濟復甦前景會逐步明朗化，將為重磅的傳統經濟股提供動力，接力科技股上升，故料各主要市場股指會有調整，但只是資金上的板塊輪動，尚毋須急於估頂。

還有，上半年全球央行會保持寬鬆貨幣政策，市場流動性維持充裕，至少首季尚為炒作股票的安全期，焦點股估值高企，有利新股市場暢旺，間接支持着全球金融業的收益，為疲弱的經濟加油。雖然，以股市救經濟，如飲鴆止渴，但各國救市板斧實在不多，只有讓資本市場泡沫再多走一段路，待條件許可再部署退市安排。

講來講去，單睇美國的情況，有利股市續揚。至於中國，人民幣資產熱度不減，且大量北水被官方默許南來吸納港股，斷估唔會玩一頭半個月就完，首季市況繼續反覆向好，係大概率的事。

咁若然手上冇貨，到底咩位入貨好？筆者都係嗰句，北水熟悉的品牌、具高流動性、在國家維穩金融層面上具戰略意義的中資股，會繼續大漲小回，仍為首選之列。

當然，呢一刻，仍有唔少人相信股市升勢已過火位，又搬出當年「港股直通車」教訓，又話近期大行唱好重磅股，中資股向市場伸手配股集資，係市況見頂先兆云云。筆者只能夠講，投資沒有一本通書可以睇到老，所謂「此一時，彼一時」，投資須掌握當前內地就中港資本市場發展的政策，已提升至關係到內地經濟可持續發展的國家戰略層面。對外，在美國的威脅之下，金融開放是打破美國圍堵的重要手段；對內，金融改革已成為中國解決債務危機及房產泡沫的重要手段。而在這個國家戰略中，今時今日香港這個境外國際金融中心地位，擔當着前所未有的重要角色。估計互聯互通機制成立咗好幾年，今年才是真正全面發揮作用的元年。

雖然，筆者冇水晶球，不知道內地當前的金融戰略，最終會成功抑或敗北收場，只能夠說，當前世界「洪水」為患，甚麼資產都炒起了，股市沒有不跟升的道理。首季環球股市仍屬利好，北水南來會係新常態而非一、兩日貨仔。若然閣下對大時代重臨未具信心，可以理解，可作壁上觀；但若然想做淡，暫時還是先忍忍手。

東網產經專欄作者 帥哥

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