楊俊文：股市只升不跌非空想

全球股市天天上升似乎是新常態，情況有如2000年科網泡沫、2008年雷曼事件之前，唯獨是有一樣新發明在之後出現，似乎改變了股市一直以來的傳統。

自紐約交易所成立開始，有一個100多年都未曾改變的東西叫周期，即經濟有分景氣、衰退、蕭條和復甦4個階段。而近百年以來，貨幣供應量一直與經濟活動或多或少有掛鈎，同時因為貨幣供應有限，使有限的貨幣供應間接反映在股市上。

舉個例子，當經濟非常好，所有資金都投入到新業務，更利好公司估值提升以反映業務增長，但當去到某一個水平新貨幣供應不及經濟增長就會出現飽和，再之後是收縮，這就是所謂的經濟周期論。

直至雷曼事件，聯儲局發明了無限量發鈔買債，正式打破了股市盛衰周期，股市徹底與實體經濟脫鈎。絕大部分投資者和所謂分析師仍未發覺，一直以來行之有效的基本分析用來應對此刻股市竟無用武之地。

在貨幣無限量供應，同時貨幣增速達到每年雙位數，甚至高雙位數之下，資金只會瘋狂湧入有限供應的資產，例如股票、樓市(但不包括香港)，甚至比特幣(Bitcoin)。其實只要貨幣供應無限，理論上股市升市都是無盡頭，而不會出現以前的所謂周期。

過去13年美股有升無跌絕對能證明，股市只升不跌非空想。投資者唯一需要做的只是留意當炒指標，即使背後全無價值的比特幣，創天價之後還會出現天價，坐穩這次超級大浪。

獨立股評人 楊俊文

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