澳博撲水減債 發行兩批優先票據共籌10億美元
2021年01月21日 08:13
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澳博控股(00880)公布，其全資附屬Champion Path Holdings Limited發行於2026年到期金額為5億美元的4.5%優先票據，以及於2028年到期金額為5億美元的4.85%優先票據。該兩批優先票據合共籌集約9.91億美元，其中90%擬用於財團信貸融資的再融資，餘額用作一般企業用途。董事會相信，實施建議發行及將所得款項淨額用作擬定用途可延長集團債項的還款限期及減少集團的有抵押債項。
該公司截至2020年9月底第3季業績盈轉虧蝕10.31億元；首3季則蝕24.44億元；截至去年9月底止債務總額167.83億元。
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