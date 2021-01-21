道指升257點創收市新高　金價向上

●踏入亞洲時段，美匯指數報90.457；港匯反覆處7.7517；離岸人民幣(CNH)見6.4635；美元兌日圓報103.61；歐元企1.2112；英鎊見1.3661。金價最新報1,868.56美元。布油反覆跌至55美元；紐油升上53美元。道指期貨靠穩。

●比亞迪股份公布，配售1.33億股H股，配股價225港元，較前收市價折讓約7.8%，所得款項淨額約298億元。

●外媒報道，德國政府已同意落實在未來5年，減稅116億歐元。

●意大利議會兩院幾乎一致投票通過一項320億歐元的刺激方案，以增加意大利的赤字支出。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報29,922點，跌40點或0.13%。

●即月恒生指數夜期收報29,961點，升69點，低水1點，成交20,704張。

●紐約2月期油收報每桶53.24美元，升26美仙或0.49%；布蘭特3月期油收報每桶56.08美元，升18美仙或0.32%。

●紐約2月期金收報每安士1,866.5美元，升1.4%。

●英國富時100指數收報6,740點，升27點或0.41%；法國CAC指數收報5,628點，升29點或0.53%；德國DAX指數收報13,921點，升106點或0.77%。

●根據香港地產代理行資料，單是十大藍籌二手樓現時合共有逾2,000個放盤，約4個月間增加約13%。

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