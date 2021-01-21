日股漲逾200點　韓澳股上升

亞洲主要股市早段向好，日本日經225指數最新漲243點或0.85%，報28,767點。日本去年12月份出口按年增長2%，預估為2.4%；進口則按年跌11.6%，預估為跌13.9%。

南韓首爾綜合指數亦升16點或0.54%，報3,131點。南韓今年1月首20日出口按年增加10.6%，期內對中國出口亦按年增長18.6%。

澳洲悉尼普通股指數則升44點或0.64%，報7,095點。澳洲去年12月份失業率為6.6%，預估6.7%；就業人數則增加5萬人，符合預期。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020