金曹：5大原因造就港股升勢

港股周二成交額增至逾3,000億元，創歷來最多，加上期指單日大幅加倉逾4,000張，恒指曾升985點，高見29,848點，周三再一度衝上29,993點，距離3萬大關只是一步之遙。1月結算前或2月或會有一次回調，短線支持位在29,300點，但只要恒指周線收市企穩28,700點之上，仍可確認是牛市。

港股大調整只會在美股出現股災時發生，例如即使民眾廣泛接種疫苗後，到第一季結算仍然無法將確診數字大幅降低，或聯儲局明顯改變貨幣寬鬆政策，美國10年期國債利息高於上年3月前的水平。債市通常會先於股市發出避險信號，如果10年美債債息升到疫情爆發前的1.6至2厘水平，有機會令股市出現較大調整。

不過，現時資金持續流入，就算美股出現10至15%調整，恒指應可穩守26,660點的下方支持位。半年波幅大概是5,000點以上，較樂觀的情況下，上方目標可看31,600點(26,660點+5,000點)。

至於今次港股升市主要有5大原因：

第一，1月11日之後美資不能買44隻被制裁股份，也不能沽空否則無法補倉，內地資金明顯流入撈底，好友由去年12月約26,660點轉倉之後大勝，1月收市價最高達29,962點，贏逾3300點。

第二，拜登政府或會「放生」部分無關國家安全的被制裁中資公司，起碼暫時不會增力制裁力度。

第三，大量北水南下，單是月初以來已經淨買入了逾1,900億元人民幣，平均每日逾150億元人民幣。2020年全年淨買入9,163億元人民幣，平均每日淨買入只有40億元人民幣。

第四，為了對抗疫情引致的經濟收縮，特朗普政府於上年放水3萬億美元，今年拜登政府預計也會放水1.9萬億美元。市場資金氾濫，預期盈利或市佔率高增長的股份仍被追捧。

期權及程式交易專家 金曹

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020