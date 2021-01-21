港股升破30000點　騰訊首見700元　滙豐飆3%

港股突破三萬點後有回吐，恒生指數一度回落至29,812點，並倒升173點，見30,135點的逾21個月高位，暫於30,000點爭持。國企指數及科技指數反覆偏軟，主板成交約1,300億港元。

騰訊升上700元後有阻力，暫漲2%報693元。美團倒升1.7%，創378.6元新高；京東集團亦破頂，暫升2.3%。小米集團跌2.5%；昨日急升的阿里巴巴及阿里健康回吐2.5%及2.7%。

金融股個別發展，滙豐控股升3.6%，高見44.8元；香港交易所漲2.4%，高見520元。友邦保險持續回吐，暫跌1.3%；中國平安亦跌1%險守「紅底」。

醫藥股繼續有追捧，藥明生物早段飆4.5%，創121.9元新高後回落，暫升0.2%。中國生物製藥連續第3日急升，曾飆6.5%高見8.3元，是表現最佳藍籌。

比亞迪股份配股集資近300億元，股價早段跌3.2%後有資金吸納，曾倒升4.5%，高見255元。其他汽車股則下跌，長城汽車挫逾4%；廣汽集團及五菱汽車跌逾2%；吉利汽車跌逾1%。

正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，港股早段突破30,000點心理大關後反覆整固，屬正常現象，因大市已累積一定升幅，而且個別股份升幅亦有雙位數。他認為，大市一鼓作氣再上衝機會不大，料在29,200點至30,200點上落，宜待回調再買入。

【09:40】港股突破30000點 騰訊首見700元

港股低開後迅速倒升，恒生指數成功突破30,000點大關，是超過20個月以來首次；最多升85點，高見30,047點。國企指數靠穩；科技指數升30點。

騰訊飆3%，升上700港元創歷史新高。京東集團亦破頂，升幅逾3%。不過阿里巴巴、美團及小米集團回吐1.7%至1.9%。

滙豐控股及香港交易所升逾1%合力撐市；友邦保險續由高位回落，股價跌近2%。

比亞迪股份配股集資近300億元，股價曾跌3.2%，低見236元；暫跌幅收窄至2%。

【09:20】港股缺乏方向 騰訊創新高 阿里巴巴回吐

美國總統完成交接，美股創新高，惟港股開市缺乏方向。恒生指數跌10點，報29,951點；國企指數高開13點，報11,962點；科技指數升30點，報9,915點再創新高。

大型科網股個別發展，美團及阿里巴巴回吐2.1%及2%，是表現最差兩隻藍籌；小米集團跌1.4%。騰訊開市升0.1%，創680.5港元新高。京東集團亦破頂，高開1.8%報371元。

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