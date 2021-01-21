美國總統順利交接　滬深3大指數揚升

美國總統順利完成交接，拜登於20日(周三)宣誓就職並正式成為新一屆總統，市場普遍預估其對華政策短期將轉趨緩和；內地股市全線揚升，滬綜指高開7點或0.22%，報3,590點；深成指高開28點或0.19%，至15,251點；創業板指數高開12點或0.4%，至3,217點。

板塊方面，次新股漲1.4%，鋼鐵股升0.5%，煤炭股升0.3%；而地產及金融股偏軟，石油股逆市跌0.3%，飛機製造股領跌0.9%。

個股方面，盈喜股受捧，福斯特升停板，公司預期2020年淨利潤按年將增加5.83億元人民幣或61%。陝西黑貓亦漲停，公司料2020年度淨利潤按年增823%至933%。

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