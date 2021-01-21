郭家耀：恒指再上衝機會低 待調整買貨
2021年01月21日 10:31
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正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，港股周四(21日)早段突破30,000點心理大關後反覆整固，屬正常現象，因大市已累積一定升幅，而且個別股份升幅亦有雙位數。他認為，大市一鼓作氣再上衝機會不大，料在29,200點至30,200點上落，宜待回調再買入。
科網股方面，他指騰訊(00700)及美團(03690)均屬領頭羊，觀乎大市每每破頂時，屢以此板塊帶動上升，更獲北水優先吸納，加上業績前景仍較樂觀，故獲看高一線。他認為，騰訊近期的微信公開課愈趨商業化，美團的送餐及社區團購亦獲看好，故兩者可作核心持倉。
比亞迪股份(01211)公布，計劃配售1.33億股新H股，配售價為每股225港元，每股作價較前收市價折讓7.8%。他認為消息對比亞迪股價有壓力，但市場對其新能源車及電池行業看法仍樂觀，有望提升估值，故不妨趁配股令股價降溫之際，分階段吸納。
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