美國聯合航空上季蝕19億美元　連續4季虧損

美國聯合航空(United Airlines)控股公司公布季度業績，為連續第四個季度錄得虧損，並預計本季運力至少下滑51%。

美聯航表示，2020年第四季營業收入下降69%，至34.1億美元；淨虧損19億美元，上一年度同期盈利6.41億美元。2020年全年淨虧損約70.7億美元。

自新冠疫情危機開始以來，美聯航已籌集了超過260億美元的流動資金，且在減少核心現金消耗上取得了重要進展，確定每年節省14億美元的成本。

根據當前情況，美聯航預計2021年第一季營業收入將下降65%至70%，運力將收縮至少51%。該公司表示，2021年將是為復甦做準備的一年，可儘管新冠疫苗出台或令市況有所改善，但公司在本季的收入前景中未必有這種潛在改善。

美聯航周三(20日)股價收報45.18美元，升0.96%。

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