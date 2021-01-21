【高盛推介】ATM個別發展 輪證有咩好揀？
2021年01月21日 10:42
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高盛(亞洲)有限責任公司：昨日升約3.7%的騰訊(00700)，今早繼續上升，更升至700元，繼昨日再創歷史新高。現報690元，升約1.5%。而昨日升約8.5%的阿里巴巴(09988)，及昨日曾升見374.6元，創歷史新高，收市升約9%的美團(03690)，今早則下跌，分別報260.2及362.2元，跌約1.8%及2.6%。
觀察個股輪證資金流向，可見昨日資金轉向部署騰訊牛證，錄得約1,790萬元資金流入。而騰訊熊證於昨日繼續獲資金部署，錄得約1,450萬元資金流入。而阿里牛證及熊證於昨日則分別錄得約2,890萬及230萬元資金流入。美團熊證於昨日繼續獲資金部署，錄得約1,360萬元資金流入。
投資者如看好騰訊，貼牛選擇可留意屬市場上最貼價、槓桿最高的新上市騰訊牛(60807)，與現價有約33元收回距離，收回價656.99元，行使價654.49元，換股比率100，槓桿比率19.3倍，新上市、市場上最貼價、槓桿最高牛證。 遠牛選擇可留意屬低面值的新上市騰訊牛(60728)，與現價有約40元收回距離，收回價650.18元，行使價647.68元，換股比率500，槓桿比率16.2倍，低面值遠牛。投資者如看淡，可留意屬遠熊的新上市、低面值騰訊熊(60941)，與現價有約30元收回距離，收回價720元，行使價722.5元，換股比率500，槓桿比率17.4倍，新上市、低面值遠熊。
投資者如看好阿里，貼牛選擇可留意新上市的阿里牛(60850)，與現價有約21元收回距離，收回價239.18元，行使價237.18元，換股比率100，槓桿比率11.8倍，新上市貼牛。遠牛選擇可留意屬低面值的阿里牛(51155)，與現價有約30元收回距離，收回價230.18元，行使價228.18元，換股比率500，槓桿比率7.5倍，低面值遠牛。投資者如看淡，可留意屬遠熊的活躍條款阿里熊(66690)，與現價有約39.8元收回距離，收回價300元，行使價302元，換股比率500，槓桿比率5.6倍，活躍條款遠熊。
投資者如看好美團，可留意屬市場上最貼價、槓桿最高的新上市美團牛(61191)，與現價有約37.2元收回距離，收回價324.99元，行使價321.99元，換股比率100，槓桿比率9.3倍，新上市，市場上最貼價、槓桿最高牛證。並可留意收回價稍遠，屬低面值的美團牛(53944)，收回價310元，行使價307元，換股比率500，槓桿比率6.6倍，低面值、相近收回價牛證中槓桿最高。
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