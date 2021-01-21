鄧澤堂：港鐵業績差　股價勢弱

美國財長提名人耶倫出席參議院聽證會時呼籲，政府應在下一輪疫情援助方案中採取大規模行動，刺激美股做好，道指短線抽升；Facebook(FB)和Alphabet(GOOGL)等科技股表現強勢，納指亦見動力。在北水持續流入帶動下，恒指創2019年5月3日以來高位，成交金額突破三千億元，創有紀錄以來新高。北水錄得約266億元資金淨流入，再創互聯互通機制開通以來新高。在北水持續湧入港股下，相信恒指後市走勢仍樂觀，預料恒指短期內可望上試30,200點水平。

致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)

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