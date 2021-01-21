日本央行維持利率負0.1厘不變　符合預期

日本央行將基準利率維持在-0.1厘不變，並將10年期國債收益率目標維持在0%附近不變，符合市場預期。另重申不限制購買日本國債的數量。

日本央行預計，2020財年國內生產總值(GDP)增​​速為-5.6%，此前為-5.5%。2021財年GDP增​​速預期為3.9%，此前為3.6%。

核心通脹方面，央行指2020財年預期為-0.5%，此前為-0.6%。2021財年核心通脹預期為0.5%，此前為0.4%。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020