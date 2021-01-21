內地去年風電裝機量增加178％　超過去三年總和

內地傳媒報道，去年內地風電新增裝機量飆升，達到7,167萬千瓦，按年大增178%。這一數字已超過此前三年裝機量之和，也創下歷年新增裝機的紀錄。

報道引述業界分析指，業內原本對去年風電裝機預測約在4,000萬千瓦左右，但實際統計數字「令人頗為震驚」。一方面是由於新能源電價退坡所帶來的搶裝效應；另一方面，去年裝機大幅攀升或與電網企業並網統計口徑有關，例如風電場只併網了部分機組、未達到全容量並網，也統計進去了。

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