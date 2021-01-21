【瑞通推介】恒指升穿3萬 資金續追最貼牛證
2021年01月21日 10:55
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瑞通認股證牛熊證銷售部：拜登宣誓就任美國總統，投資者期待將有更多經濟刺激措施，美股隔晚創收市新高，道指收報31,188點，升257點(或0.8%)。恒指昨曾升350點，高見29,993點的逾年半高位，收報29,962點，升320點(或1.1%)，5日累漲超過1,700點。今早好淡爭持，一度成功突破30,000點關口。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流出逾6,400萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾8,700萬元，反映投資者繼續預期港股將回落。
昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價28,400至28,499點，而熊證街貨重貨區為收回價30,200至30,299點。近日獲中證監批准發行最多1.83億股H股的比亞迪(01211)落實配股計劃，計劃以每股225元配售1.33億股H股，淨籌約298億元。股份今早曾跌逾3%，一度低見236元，守配股價和20天線(約225元)，其後跌幅收窄。其他消息方面，新一輪新能源汽車下鄉今年啟動，另據報比亞迪擬分拆的比亞迪半導體已接受中金公司的IPO輔導。比亞迪輪證好倉昨錄逾1,300萬元淨流入，淡倉同日則有小量資金淨流出。
內媒指螞蟻集團上市觸礁後多時未有現身的阿里巴巴(09988)創辦人馬雲，透過視像會議形式出席教師頒獎活動，為逾兩個月以來首次公開露面，刺激阿里巴巴昨午後曾抽上270元的近兩個月高位，收市維持8.5%的升幅，報265元。阿里連升六個交易日，累漲逾兩成。集團將於下月2日公布去年12月底止業績。另一邊廂，人民銀行發布非銀行支付機構條例(徵求意見稿)，強化支付領域反壟斷監管措施。阿里今早回調逾2%，跌穿260元。昨分別有逾4600萬元和逾1200萬元淨流入其好倉和淡倉。
發改委要求進一步培育「互聯網+醫療健康」等新型消費，線上醫療板塊再度獲資金追捧，阿里健康(00241)和京東健康(06618)昨分別大漲17%和逾15%，平安好醫生(01833)則相對落後，收漲5.1%於92.7元。平安好醫生近日於80元邊觸底後，連升三個交易日，累漲逾14%，已先後重越10天、20天和50天線。集團將於下月二日公布截至去年底末期業績，股份今早再升逾3%，升抵96元，惟其後升勢回順。上日分別有逾460萬元和近10萬元淨流入平安好醫生的好倉和淡倉。
美團(03690)獲券商上調目標價和評級，上日破頂高見374.6元，收升9.09%於372元，是表現最佳藍籌，三日累漲超過21%，市值突破2.1萬億元。有傳美團等多間企業正競購中國物流資產(01589)控股權。美團今早曾回落逾3%至359元，其後於370元附近整固。昨有逾14億元北水淨買入美團。輪證資金流方面，逾1.4億元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾4,300萬元淨流入。
瑞通相關認股證之選擇：
恒指貼價、中年期購(18405)，行使價：30000點，2021年9月到期，實際槓桿：7倍
恒指輕微價外、中年期沽(20798)，行使價：26900點，2021年7月到期，實際槓桿：7.7倍
比迪輕微價外、中短期購(20804)，行使價：278.98元，2021年6月到期，實際槓桿：3.4倍
阿里輕微價外、中短期購(21292)，行使價：289.88元，2021年6月到期，實際槓桿：5.4倍
阿里輕微價外、短期沽(17828)，行使價：242.18元，2021年3月到期，實際槓桿：7.1倍
里康輕微價外、中短期購(20454)，行使價：30.99元，2021年6月到期，實際槓桿：4.1倍
里康輕微價外、中短期沽(20457)，行使價：23元，2021年7月到期，實際槓桿：3.2倍
美團貼價、中短期購(16494)，行使價：374.88元，2021年5月到期，實際槓桿：4.6倍
美團價外、中短期沽(18034)，行使價：264.88元，2021年6月到期，實際槓桿：5.1倍
中移輕微價外、中短期購(27355)，行使價：51.93元，2021年4月到期，實際槓桿：7倍
瑞通相關牛熊證之選擇：
恒指全場最貼牛證(59276)，收回價：28862點，槓桿比率：27.3倍
恒指熊證(58567)，收回價：30590點，槓桿比率：34.5倍
比迪牛證(66890)，收回價：220.88元，槓桿比率：7.4倍
比迪熊證(58989)，收回價：254.88元，槓桿比率：10.6倍
阿里牛證(52140)，收回價：240.88元，槓桿比率：12.6倍
阿里熊證(66180)，收回價：273.88元，槓桿比率：13.2倍
里康牛證(65519)，收回價：21.1元，槓桿比率：3.9倍
里康熊證(53780)，收回價：28.28元，槓桿比率：8.3倍
美團牛證(58875)，收回價：316.88元，槓桿比率：5.9倍
美團熊證(53367)，收回價：399.88元，槓桿比率：10.8倍
中移牛證(68096)，收回價：44.88元，槓桿比率：7.3倍
中移熊證(64487)，收回價：52.88元，槓桿比率：6.9倍
免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。
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