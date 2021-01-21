【瑞通推介】恒指升穿3萬　資金續追最貼牛證

瑞通認股證牛熊證銷售部：拜登宣誓就任美國總統，投資者期待將有更多經濟刺激措施，美股隔晚創收市新高，道指收報31,188點，升257點(或0.8%)。恒指昨曾升350點，高見29,993點的逾年半高位，收報29,962點，升320點(或1.1%)，5日累漲超過1,700點。今早好淡爭持，一度成功突破30,000點關口。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流出逾6,400萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾8,700萬元，反映投資者繼續預期港股將回落。

瑞通相關認股證之選擇：

瑞通相關牛熊證之選擇：

免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020