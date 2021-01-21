【高盛推介】騰訊見700元 留意高槓桿沽輪
2021年01月21日 11:06
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊(00700)昨日升約3.7%。今早繼續上升，今早高開約0.1%後隨即升幅擴大，最高見700元，繼昨日再創歷史新高。現報697元，升約2.6%，跑贏大市兼A.T.M.中表現最好。而本月初至今，騰訊已累計升逾23%。有券商料騰訊旗下微信，將可在未來十年繼續成為連接來自世界各地用戶的一個超級平台。該行維持對騰訊「買入」投資評級，目標價734元。
觀察個股輪證資金流向，可見昨日資金繼續追捧淡倉，分別錄得約2,730萬及1,450萬元資金流入認沽證及熊證。而牛證於昨日亦獲資金轉向部署，錄得約1,790萬元資金流入。進而觀察港股通資金流向，亦見北水昨日繼續追捧騰訊，錄得39億元資金淨買入。
投資者如看好，認購證方面可留意屬熱門條款產品中，槓桿最高的騰訊購(14835)，行使價800.5元，2021年04月23日到期，實際槓桿8.0倍，熱門條款產品中，槓桿最高。並可留意年期約3個月的低街貨、高槓桿騰訊購(11205)，行使價777.5元，2021年04月26日到期，實際槓桿7.6倍，高槓桿、低街貨。牛證方面可留意屬市場上最貼價、槓桿最高的騰訊牛(60807)，與現價有約40元收回距離，收回價656.99元，行使價654.49元，換股比率100，槓桿比率15.7倍，新上市、市場上最貼價、槓桿最高牛證。遠牛選擇可留意屬低面值的騰訊牛(60728)，與現價有約47元收回距離，收回價650.18元，行使價647.68元，換股比率500，槓桿比率13.7倍，低面值遠牛。
投資者如看淡，認沽證方面可留意年期約3個月的高槓桿、低街貨騰訊沽(21033)，行使價548.38元，2021年04月26日到期，實際槓桿9.1倍，高槓桿、低街貨。中期選擇可留意年期約5個月，屬低街貨、高槓桿的新上市騰訊沽(21564)，行使價565.38元，2021年06月24日到期，實際槓桿6.3倍，新上市、中年期、低街貨、高槓桿。熊證方面可留意屬遠熊的新上市騰訊熊(60941)，與現價有約23元收回距離，收回價720元，行使價722.5元，換股比率500，槓桿比率22.3倍，新上市遠熊。
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