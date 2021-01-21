許繹彬：恒指三萬點水平勢波動　注碼宜減半

他指出，港股現階段確實氣勢如虹，但到達30,000點水平後，可能會出現較大的波動，慶幸現階段仍保持高成交，惟投資者必須留意大市會否突然有任何風吹草動，如疫情在社區持續擴散等，可能會出現大成交調整，建議投資者要將注碼減半，持盈保泰為上。

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