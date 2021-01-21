馬雲現身並未脫險？分析料螞蟻集團仍有可能被分拆

馬雲在去年10月抨擊中國金融監管體制後，中國監管機構要求螞蟻集團整改業務，並對阿里巴巴啟動反壟斷調查。外電報道，馬雲周三的視訊談話內容，與他去年10月的言論相比，採取了截然不同的語調，談話中呼應了內地所擁護的主題。報道又指，儘管馬雲確切下落仍不清楚，但他在視訊出現或有助於平息有關其命運的謠言。

香港投資諮詢公司開源資本(Kaiyuan Capital)首席投資官Brock Silvers表示，馬雲意外現身，就像他早前「失蹤」時一樣突然，這可能是馬雲和中國監管機構的關係已趨穩定。但他補充，馬雲可能還沒有脫離險境，也許已經找到各方能夠接受的路徑，但螞蟻集團看上去仍有可能會被分拆，而監管機構的限制，幾乎肯定會使螞蟻集團先前的估值大受影響。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020