郭思治：後市難估頂　28700點有支持

港股今(21日)延續升勢，並衝破30,000點關，為逾20個月以來新高。香港股票分析師協會副主席郭思治看好港股今年持續大牛市，主要由北水支持，未來升勢需視乎成交金額，美國對華制裁會否減少等。

不過，他提醒後市難估頂，股市繼續上漲或會出現短暫調整，當成交金額縮細時，第1個支持位為28,700點。

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