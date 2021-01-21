郭思治：後市難估頂 28700點有支持
2021年01月21日 11:18
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港股今(21日)延續升勢，並衝破30,000點關，為逾20個月以來新高。香港股票分析師協會副主席郭思治看好港股今年持續大牛市，主要由北水支持，未來升勢需視乎成交金額，美國對華制裁會否減少等。
不過，他提醒後市難估頂，股市繼續上漲或會出現短暫調整，當成交金額縮細時，第1個支持位為28,700點。
騰訊(00700)創歷史新高，首破700元關，他一直看好科網股前景，並指不能以慣性方法估計走勢，騰訊未來更有可能突破800元大關。因為疫情尚未受控，傳統經濟股低迷，建議投資者選擇成交金額較大的科技股。
昨(21日)高收的阿里巴巴(09988)今開市有回調迹象，惟他認為公司最壞的情況已過去，馬雲的出現顯示事件已完全平息。
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