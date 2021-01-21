茅台膺去年最具價值中國品牌　阿里系7個品牌入圍

胡潤研究院今日(21日)發布《2020胡潤品牌榜》，200強最具價值中國品牌價值總和9.2萬億元人民幣(下同)，按年增加兩成。

品牌榜中，貴州茅台品牌價值上漲63%，首次突破1萬億元，連續第3次成為「最具價值中國品牌」，天貓品牌價值上漲53%至4,900億元，排名上升1位至第2，第3位的中華品牌價值3,350億元。

金融仍然是上榜品牌數量最多的行業，今年有42個金融品牌上榜，比去年多2個；傳媒與娛樂、生活服務行業並列第2，分別有17個品牌上榜。3大行業上榜品牌數量佔整張榜單近40%。

另方面，38個新上榜品牌，依次是貝殼找房、中國飛鶴、京東數科、中公教育、蔚來、中信建投、阿里健康、跟誰學、郵儲銀行、公牛、藍月亮、京東健康、泡泡瑪特、完美日記、三七互娛、理想、京東物流、完美世界、汽車之家、芒果TV、蘇寧金服、平安好醫生、吉比特、美菜、巨人網絡、全棉時代、石頭、國緣、盛躍網絡、小鵬、郎酒、名創優品、晨光、申万宏源、中國銀河、紅星美凱龍、光大證券和國美。

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，自品牌榜能看出中國消費者生活的變化。10年前的前10品牌如今只有1個中華還在前十的位置，前100品牌如今只有36個還在前100，而今年前10中有3個品牌在10年前還沒有成立，包括天貓、微信和拼多多。金融行業的霸主地位仍然不可撼動，但細分行業發生了一些變化，比如傳統金融銀行類今年平均下降了18%，保險類上漲近10%，新金融類上漲22%，證券期貨類漲幅最高，達到146%，一定程度上反映了疫情後金融投資的熱情。

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