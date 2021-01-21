專家料以太幣可再漲8倍　升上10500美元

比特幣近期窄幅波動，市值第二大的虛擬貨幣以太幣日前衝破歷史新高，觸及1,438美元，目前回落至約1,330美元附近。但市場研究諮詢機構Fundstrat Global Advisors預測，以太幣可望較目前價格再漲8倍以上，達到10,500美元。

外電報道，Fundstrat策略師David Grider表示，上述預測乃基於以太坊區塊鏈在去中心化金融(DeFi)應用當中的流行，且以太坊在網絡升級方面也取得進展，使以太坊能處理與萬事達卡(Mastercard)、Visa規模相近的交易量。

Grider於報告中寫道，區塊鏈計算可能是雲端計算的未來，而以太幣是虛擬貨幣市場中風險收益比最好的投資標的，惟風險包括網絡升級方面的挫折，以及虛擬貨幣市場進入熊市。

去中心化金融允許人們在不需要銀行等傳統中介機構的情況下進行借貸等活動，而許多去中心化金融應用程式在以太坊區塊鏈上運行。

比特幣價格於去年翻了4倍，以太幣價格翻了逾5倍。但投資者宜注意，虛擬貨幣容易受到過度投機和大幅波動的影響，被外界廣泛批評為「金融騙局」，其價值沒有官方支持，就連「股神」巴菲特日前也表明絕不沾手。

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