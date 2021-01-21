傳英國近期將申請加入CPTPP　利好商品專業服務出口

英國自去年底完成脫歐以來一直在尋求簽定新的貿易協定，英國國際貿易大臣Liz Truss表示，英國將在近期內正式申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)。

外媒報道，英國將在近期正式提出加入CPTPP的要求。Truss稱，CPTPP世界上最活躍的貿易區之一，英國將其視為有利於商品和專業服務出口，且不斷增長的市場。

報道指，英國也正在尋求達成與澳洲、新西蘭間的雙邊貿易協議。英國並已與加拿大達成貿易協議，其維持了英國還是歐盟成員國的條件。英國已在去年和日本簽署英日自由貿易協定。

目前已加入CPTPP的國家包括澳洲、汶萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、新西蘭、秘魯、新加坡和越南，各國大多數關稅都已取消。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020