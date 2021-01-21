迪士尼去年炒3.2萬員工　管理層薪金大縮水

受到新冠肺炎疫情衝擊，迪士尼(Disney)去年錄得虧損28億美元，並大舉裁員3.2萬人，執行主席Bob Iger去年薪金亦被大削56%，但仍有2,100萬美元(約1.628億港元)。外媒報道，疫情衝擊下，樂園業績無法達標，致高級主管幾乎拿不到獎金等花紅。

至於去年2月接任行政總裁Bob Chapek的人工為1,420萬美元，為逾10年以來最低薪CEO。

不過，迪士尼去年股價仍累漲25%，主因投資者將注意力轉向其串流影音業務。外媒報道，迪士尼已決定今年起高層的績效獎金將不再參考每股盈利，並將營收增長率考慮在內。

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