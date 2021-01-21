特朗普失江山　商業版圖收入減半　債務問題惹關注

美國前總統特朗普終於告別白宮，返回他在佛羅里達州擁有的海湖俱樂部。然而，外電指出，海湖俱樂部是他少數沒有虧錢的資產，旗下其他酒店、高爾夫球場去年的收入年減五成以上、虧損逾7,000萬美元(約5.46億港元)。可以預見其卸任後，將面對商業版圖的大挑戰。

據報特朗普最新的財務披露顯示，華盛頓的特朗普酒店(Trump Hotel)收入從前年的4,050萬美元降至1,510萬美元；拉斯維加斯的特朗普酒店則從2,330萬美元下降至920萬美元。

特朗普的高爾夫球場資產總體收入也年減27%，如邁阿密的多拉高爾夫度假村(Doral Golf Resort)收入自前年的7,700萬美元降至4,400萬美元；在英國和愛爾蘭的高爾夫球場收入亦降約三分之二。

據披露，特朗普列出的22項資產自估價值為13億美元至17億美元之間，聯邦政府官員最高評估誤差可達5,000萬美元，因此上下範圍較大。特朗普去年及今年的前20天收入為2.73億美元至3.08億美元之間，相比在2017年首次財務披露顯示15.5個月(包括擔任總統的前3個月)內收入超過5.289億美元。

特朗普的事業主要受新冠肺炎疫情下旅遊業大受打擊的影響。有賺錢的資產如海湖俱樂部，收入從前年2,140萬美元增至2,420萬美元；他的周邊商品線上銷售額從約93萬美元增至196萬美元。但由於紐約市特朗普大樓的店面關閉，實體銷售額從約84.9萬美元降至16.6萬美元。

據外電統計，特朗普身價為25億美元(約195億港元)，較他上任時減少約5億美元(約39億港元)，是少數任期內身家不升反跌的美國總統。他的地產王國背負超過10億美元的債務，其中大部分債務將在未來3年到期，這之中則有三分之一以上由他個人擔保。在國會大樓暴亂後，商界包括其聯繫銀行及其他合作夥伴都群起與特朗普的商業王國割席，到底呢位政治巨人退到幕後，會否陸續有「仇人」上門，威脅其個人商業王國存亡？且拭目以待！

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