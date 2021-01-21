黃志陽：升市莫估頂　追券商股棄電訊股

恒指周四早間突破三萬大關，安山資本資產管理部董事黃志陽表示，升市莫估頂，在恒指出現大陰燭、或強勢股顯著回落前，預期資金續會輪流炒作不同股份。

他指在大市氣氛熾熱下，現時中資券商股仍抵買。若想短線操作，可留意周四受壓的雲業務相關股份，在跌勢喘定後會否再炒上，但記緊要靈活轉身。

至於3大中資電訊股去信紐交所要求覆議退市決定，他指投資者現時再高追電訊股未必明智，因公司基本因素未見明顯改善。而若然成功撤回退市，早前被迫沽貨的美國資金或要可被迫追貨，變相「硬食」相關差價。至於早前趁跌撈貨的內地資金會否趁機沽貨，他指視乎買貨目的。隨着現時一些港股通產品大受歡迎，內地資金可能會長線持有部分持股。

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