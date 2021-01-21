大摩指騰訊旗下微信小程序及智慧零售等成增長動力

該行重申予騰訊「增持」的投資評級，目標價720港元。該行指出，該股旗下小程序平均的日活躍用戶(DAU)超過4億，去年總成交總額(GMV)增長逾100%，平均每個用戶使用的小程序數量按年增長25%，每位用戶的平均GMV按年增長67%，活躍小程序項目同比也增長75%。今年的重點是賦能行業和商家通過方案擴展，合併更多中小型企業開發人員，並優化用戶體驗以擴大交易生態系統。

該行又認為，這也預示公司未來朝著社區團購的發展模式，令累計逾3億的用戶在微信上購買食品。騰訊旗下微信小程序游戲月活躍用戶數達到5億，女性用戶比例更高，60%來自偏遠內地城市，獲利規模按年增長20%，平均用戶花費時間按年增長50%，而其將在今年為小程序游戲開發商提供更多激勵措施，與微信頻道合作探索遊戲和直播機會。

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