基滙資本財團獲52.9億綠色貸款收購太古城中心1座

渣打企業、金融機構及商業銀行部董事總經理兼香港區主管許穗華稱，該行將可持續性融入業務運作中，期望透過與客戶合作，將香港發展成綠色金融中心。

大華銀行大中華區行政總裁葉楊詩明表示，提供融資解決方案是該行與客戶合作的其中一個方式，協助客戶推動可持續發展項目。

基滙資本執行合伙人兼資本市場部主管吳燕安指出，將維持該物業為「綠建環評」鉑金級建築，令其在不同方面，包括運作管理、用材和廢物管理、能源使用、用水和室內環境因素等，都減少對環境的影響。

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