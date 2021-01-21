龔成：投資成功的秘密係…

當你見到一些成功人士、有錢人，做到各種成功事情、賺到了很多錢的時候，有否問過自己，大家都是人，為何他做得到，而我做不到？

這或許有很多因素，大家能力不同、背景不同、天時地利人和都不同，這可能是其中原因，但有一個核心原因，而大部分人沒有承認的，就是「沒有去做」。

● 說的多，做的少

這個世界說的人很多，真正會去做的人很少。其實成功人士也是人、有錢人也是人，我們與他們一樣都是有很多相同的條件，但有些事只因為他們肯踏出一步，落實去做，而一般人卻只想不做，最終成就了他們。

只要你細心想想，不少他們所做的事，其實難度沒有相像般高，而在完成後往往有人會說「原來這麼簡單，早知我去做」。其實，事實就是如此，最關鍵的不是事情本身，而是做與不做。

不少人都有一些創富想法，但要知道，想法並沒有價值，只有執行才有價值。或許你想獲得成功，也許你想擁有財富，其實人與人之間的分別根本很少，很多時只是沒有踏出決定臆的一步。

● 有方法，就做到

就以5年賺$100萬為例，這個不是大數目，因此對不少人來說都是可行而合理的，但為甚麼有些人月入數萬都做不到，而我在月入萬多元的情況下也能做到，答案就是我肯去做！

關鍵位在那裏，就是定立目標，並且踏出第一步。相信我，人與人能力之間的差別十分少，只要你去做，你會發現事情沒有你想像般的困難，若你明白點，你就會發現這些成功人士、有錢人所能做到的，其實你都可能做到。而你讀完這幾百字後，相信就是行動了。

龔成(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人。)

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020