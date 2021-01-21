貝萊德擬將比特幣期貨納入基金投資

外媒報道，據美國證券交易委員會(SEC)文件顯示，全球最大的資產管理公司貝萊德(BlackRock)正在準備將比特幣期貨納入基金投資。

貝萊德全球分配基金(BlackRock Global Allocation Fund)和貝萊德戰略收益機會投資組合(BlackRock Strategic Income Opportunities Portfolio)兩隻基金的新文件指出，某些基金可能參與基於比特幣的期貨合約。

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