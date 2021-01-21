日本學者料拜登主政下中美衝突將加劇

拜登入主美國白宮，就職演說除提到修補美國與盟友關係外，幾乎沒有涉及外交篇幅，且大部分在呼籲美國人團結、找回傳統美國價值，惟仍可由他近期各種表態窺見外交態度。外媒引述日本華裔經濟學者柯隆認為，特朗普任期後半段惡化的中美關係，只有貿易戰容易解決，其他如在科技戰、亞洲事務等領域上，中美的衝突或會加劇。

從拜登剛就任就推動重返《巴黎協議》，終止特朗普發起的美國退出世界衞生組織程序，可以看出他和去全球化的特朗普最大差異。他認為這顯示拜登信奉多邊主義，擁護全球化。

他相信，拜登的對華政策，應該會是既競爭又合作的組合拳。特朗普任期內讓中美關係倒退40年，最嚴重後果是雙方民眾已經互相敵視而且互不信任，美國有超過7成民眾表示不喜歡中國，內地民眾情緒似乎也已回到韓戰時期、即所謂的「抗美援朝」時期。內地官員雖在不同場合表現出希望改善中美關係，但美國是民選體制，民意沒改變前，拜登即使願意也不可能改變目前中美關係對抗基調。

特朗普對華最先發動的是貿易戰，但這部分他認為最容易解決，因只是表面利益衝突，只要透過談判對貿易規則和促進貿易平衡有共識，就可以逐漸停止，但其他領域都是男解決或甚至無解。

科技戰涉及關鍵領域未來的制高點，中美在通信、能源、宇宙開發等領域衝突都可能更加劇烈。亞洲事務包括香港、西藏、新疆、台灣、南海等都難解，因中國一向認為這些都是內部事務，而拜登則可能會延續奧巴馬時期的積極干預亞洲、西太平洋事務策，或會被華視為挑釁行為。

當然，今時今日的中國，不僅僅是加工工廠，亦是巨大市場，其產品具競爭力，雙方未來好大機會是有競爭亦有合作。

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