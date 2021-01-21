調查：比特幣接近「極端泡沫」　提防價格「腰斬」…

受惠於全球低利率環境及市場流動性充裕，全球金融市場牛氣沖天，但外媒引述德意志銀行(Deutsche Bank)調查專業投資者意見發現，有近九成受訪者認為金融市場已形成一些價格泡沫，逾半數認為若泡沫破滅，比特幣價格與特斯拉股價可能會「腰斬」！

報道引述調查顯示，89%的受訪者認為市場正面臨泡沫，又以美國科技股與比特幣格外顯著，認為後者正接近「極端泡沫」的程度。

德銀策略師Jim Reid、研究分析師Karthik Nagalingam、Henry Allen在研究報告中指出，當問及比特幣與特斯拉（此為科技股泡沫象徵）未來12個月的命運時，多數人認為兩者身價比較可能會腰斬，特斯拉股價尤其可能震盪大跌。比特幣價格與特斯拉股價過去一年急速狂飆，前者暴漲300%，後者飆升逾700%。

德銀在1月13至15日期間訪問627位市場專業人士，此為每月例行調查，透過專業投資者的看法以了解市場信心情況。除了德銀報告之外，其他專家也抱持比特幣已形成泡沫的看法。據美銀(Bank of America)月度基金經理人調查，近期比特幣擠下科技股，成為市場「最擁擠部位」之首。

聯儲局縮減資產購買方案向來被視為造成泡沫破裂的潛在原因，德銀也詢問專業投資者對退場時間點的預測。調查顯示，71%的受訪者認為該局到年底以前都不會退場，這與該局理事的看法一致。不過，大約25%的受訪者認為，若是經濟增長或是市場熱度超出預期，都可能迫使該局出手提前退場。

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