SWIFT：12月人民幣國際支付全球排名維持第5位

環球銀行金融電信協會(SWIFT)公布，2020年12月人民幣國際支付份額維持全球第5。

從比例來看，人民幣全球支付佔比由2020年11月的2%，降至2020年12月的1.88%；從金額來看，2020年12月，人民幣支付金額較2020年11月增加了5.72%，同期全球所有貨幣支付金額總體增加了12.30%。

2020年12月份在主要貨幣的支付金額排名中，美元、歐元、英鎊和日圓分別以38.73%、36.7%、6.5%和3.59%的佔比位居前四位。第六至十位依次為加拿大元、澳元、港元、新加坡元及泰銖，佔比為1.77%、1.44%、1.43%、0.98%及0.89%。

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