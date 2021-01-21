英央行擬恢復銀行股息至更正常水平　滙豐股價曾飆逾3%

報道又指，英倫銀行的測試通常側重於銀行面對衝擊時的能力，但由於經濟面臨疫情的實際壓力，現時該測試用於評估銀行累積的資本緩衝，是否能應對當前壓力可能的發展。有關測試的整體結果將於夏季公布，而各銀行的測試結果將於第四季公布。

受相關消息刺激，滙豐今(21日)股價做好，即市高位見44.8港元；現報44.35元，升2.5%，成交14.9億元。

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