大埔富善花園兩房賣518萬　低銀行估價10%

二手市場旺市唔旺價，個別屋苑錄低價成交。中原黃達雄表示，受疫情影響，部分業主願提供較大議價空間，以加快沽貨。大埔富善花園2座高層B室，實用面積431方呎，兩房間隔，議價後以518萬元易手，呎價12,019元，較銀行估價低約10%。

中原黃達雄表示，新買家為用家，是次入市自住。而原業主於2017年以485萬元購入單位，持貨4年，是次沽出單位帳面獲利33萬元離場，單位升值約6.8%。

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