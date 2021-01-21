雅各臣分拆健倍苗苗已通過上市聆訊　傳計劃月內招股

健倍苗苗為本港保健品分銷公司，經營20個主要品牌，包括保濟丸、唐太宗、何濟公等9個自主品牌，另有11個第三方品牌，如德國秀碧、德國美德瑪、瑞士倍髮加等。

據更新後的初步招股文件，該公司截至2020年7月底止4個月，溢利427.9萬元，按年倒退30.89%；收入按年74.43%至1.18億元，自主品牌產品收入佔比72.4%。

值得留意的是，新冠肺炎疫情刺激消毒用品銷情。期內消毒搓手液出售20.24萬件，收入達681.3萬元，佔整體收入5.7%。

香港為該公司業務的主要地，佔收入87.7%，中國及澳門僅佔3.7%。公司預期未來香港將繼續佔絕大部分收入，擬透過跨境電商計劃、開發亞洲採購及分銷平台，加大在中國的產品滲透率。

是次集資所得約47.2%為品牌中藥的產品組合開發及品質管理提供資金；約43.4%為第三方品牌擁有人獲取額外分銷權的付款；約9.4%補充營運資金及用於一般企業用途。

雅各臣日前公布，將向股東實物分派近2.42億股健倍苗苗股份，佔後者上市後已擴大股本約27.1%，每持有8股雅各臣可獲派1股健倍苗苗。

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