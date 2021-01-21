連睇30個盤！上車客578萬購嘉湖山莊三房戶

中原文家輝表示，天水圍嘉湖山莊1月至今錄得40宗買賣，逼近上月全月44宗的紀錄。其中美湖居3座高層C室，實用面積為544方呎，三房間隔，以578萬元沽出，呎價10,625元。

新買家為同區上車客，睇樓近兩個月，睇逾30個單位，最近已睇的單位陸續沽出，眼見市況轉旺，遂加快入市決定，睇樓翌日即還價，見業主肯減價7萬元，隨即拍板承接。

原業主則於2010年6月以180萬元買入，現沽貨帳面獲利398萬元，單位期內升值約2.2倍。

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