摩通上調美團目標價至450元　團購業務料成新引擎

摩通指出，美團用戶料將加速增長，團購業務的城市覆蓋擴大及成交總額(GMV)提升，將會是公司業績近期的催化劑。

該行表示，由於團購的潛在市場範圍具規模、長期毛利結構合理、集團核心食品配送及店內業務有差異，加上線下執行力穩固，相信社區團購將成為美團的長期盈利增長動力。

摩通估計，美團的團購業務於2025年可為集團貢獻2,340億元人民幣營業額、以及340億人民幣盈利，反映該業務估值達1,000億美元(7,800億港元)。

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